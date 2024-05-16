大貓熊「團團」標本將亮相 喚回可愛萌樣記憶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）大貓熊「團團」因病離世，北市動物園今宣布「團團」標本製作完成，將於明天在籌畫中的「瀕危動物故事館」特展一角先亮相；精子、纖維母細胞等持續保存，待未來研究。

「團團」2022年11月19日因「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」去世，北市動物園留存皮毛、骨骼、冷凍精子及纖維母細胞等樣本。

動物園今以新聞稿表示，教育中心地下一樓正策畫一檔預計在秋季開幕的「瀕危動物故事館」特展，為呼應明天「國際瀕危物種日」，將特別揭開一個神秘角落，「團團」標本也會亮相。

動物園表示，會讓曾經在動物園中擔任保育大使的動物們作為明天的保育故事主角，「瀕危動物故事館」預計將先以大貓熊、穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝等等物種形態標本，從物種科學研究、保育合作到生命教育等主題，帶大家認識瀕危物種及全球保育行動，翻轉全球物種瀕危趨勢。

動物園指出，等瀕危動物故事館大功告成，「團團」標本才會正式進駐，但動物園很明白大家的思念之情，因此在教育中心一隅先設位子放置「團團」標本。

至於冷凍精子及纖維母細胞等樣本，動物園指出，持續保存，若以後有相關研究希望能派上用場。（編輯：張銘坤）1130516