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往返小琉球航線浪高達3.6公尺 7/6交通船停駛

2025/7/4 10:52（7/4 11:16 更新）
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往返小琉球的航運業者宣布6日停航，4日上午東港碼頭出現人潮，多是2天1夜旅客，因此行程不受影響。中央社記者李卉婷攝 114年7月4日
往返小琉球的航運業者宣布6日停航，4日上午東港碼頭出現人潮，多是2天1夜旅客，因此行程不受影響。中央社記者李卉婷攝 114年7月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）受到熱帶性低氣壓影響，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布，5日航班正常，6日全天停駛。東港碼頭今天上午出現出遊人潮，多是2天1夜的旅客，行程不受影響。

依據交通部中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，6日最高浪高達3.6公尺、風力逾6級，航運業者基於安全做出停航考量。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在今天已陸續宣布，5日航班正常，6日全天停航，7日視海況再公告；另外，琉興航運則宣布5日末班船停駛，6日全天停駛，7日一樣視海況評估是否恢復航行。

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東港碼頭今天仍出現出遊人潮，謝姓民眾告訴中央社記者，安排2天1夜的行程，因此不受船班停航影響，但明天會視天氣狀況，也可能安排中午的船班提早返程。

小琉球洪姓民宿業者說，這週六（5日）住房8成，但因可能有颱風會影響台灣，接到不少旅客詢問天氣的電話，6日停航逢週日，會影響到週六客人入住意願，也主動聯繫旅客，可以調整入住日期。（編輯：管中維）1140704

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#東港
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#中央氣象署
受低氣壓影響，往返屏東離島小琉球航運業者宣布5日航班正常、6日全天停駛、7日視海況再公告是否恢復航行。中央社記者李卉婷攝 114年7月4日
受低氣壓影響，往返屏東離島小琉球航運業者宣布5日航班正常、6日全天停駛、7日視海況再公告是否恢復航行。中央社記者李卉婷攝 114年7月4日
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