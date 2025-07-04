全國科展防弊 擴大比對系統增加英文資料庫

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（中央社記者陳至中台北4日電）近來有高中生的科展作品被檢舉違反學術倫理，引發熱議。科教館長劉火欽今天在全國科展記者會表示，將擴大比對系統，包括中文資料庫增加英文的部分，透過專業網站比對。

台中一名女高中生錄取台大醫學系，卻被質疑科展作品抄襲，經科教館審查後，決議撤銷獎項，事件引起社會各界關注。

第65屆全國中小學科學展覽會7月14日到20日在新竹市的清華大學舉行，今天在台北舉辦記者會，國立臺灣科學教育館長劉火欽接受媒體聯訪，強調會加強防弊措施。

劉火欽提到，3年前就開始加強宣導科展的學術倫理，拍攝短片要求師生報名前都要去觀看，同時也在高中推廣，尤其是到各校科學班宣導。

全國科展3年前也開始做比對系統，確認參展作品沒有跟其他文獻太像，並讓師生報名時都要簽切結書。劉火欽說，將進一步擴大比對，包括中文資料庫增加英文的部分，收件後也會請助理檢查，到專業網站搜尋是否有相同的中英文作品，如果有的話，則會提供給評審進一步評核。

劉火欽提醒學生，在決定題目的過程中，應留下完整的紀錄，「一般來講題目不會從天上掉下來」。他以博士論文為例，可能找題目的時間跟寫論文的時間差不多，希望學生在找科展題目時，能真正地按照科學原理廣泛思考。

另外，劉火欽也建議學生在實驗階段，盡可能留下完整的紀錄，並寫成書面報告。指導教師可協助確認實驗結果與報告的結合度，以及文獻是否引用得當。

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近來科展爭議中，社會也有聲音質疑科展得獎題目脫離國高中生的範圍。劉火欽表示，高中階段的科展偏向學術化是世界的趨勢，參考美國、加拿大科展，都可以看到大學甚至是研究所層次的題目。

劉火欽強調，不適合設置一個「天花板」，要求高中生只能做高中的題目，尤其是對於有創新能力的學生，如今在高中階段都有許多探究實作課程，讓作品來源變得非常多元。（編輯：梁君棣）1140704