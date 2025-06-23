台中女高中生科展獎遭撤 校方：續深化學術倫理意識

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中一名女高中生科展作品遭質疑抄襲，台灣科教館今天撤銷獎項並追回獎狀獎金；校方回應，學校專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程，持續努力深化研究素養與倫理意識。

台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，日前卻在網路社群被質疑，科展作品疑似抄襲指導教授期刊論文。台灣科教館今天表示，經查學生確實有進行研究，但數據整理、研究報告內容部分違反研究倫理，因此撤銷獎項並追回獎狀獎金。但她的繁星推薦錄取大學資格，目前未受影響。

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校方透過文字稿表示，尊重國立台灣科學教育館的專業審查與相關決議，針對畢業生在決議後續所需協助，學校將盡力提供輔導與支持；校內專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程，未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識。

校方指出，科學教育是國家發展根本，也是培育未來人才重要基石，校內師長是推動科學教育關鍵力量，感謝所有辛勤投入第一線教學的老師們；將持續支持並鼓勵教師專業發展，為國家未來持續培養優秀科學人才。（編輯：陳仁華）1140623