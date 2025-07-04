加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台大醫院新任院長 肺癌權威余忠仁接棒
首頁 / 產經

中裕：在美商業夥伴被收購 愛滋病新藥合作不變

2025/7/4 12:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北4日電）中裕新藥聲明，指愛滋病新藥Trogarzo在美獨家商業化合作夥伴Theratechnologies宣布，與美製藥和營養品合約製造商、包裝商Future Pak旗下CB Biotechnology簽署協議，將以總交易金額最高2.54億美元被收購。中裕表示，合作關係穩定不變，營運持續不中斷。

中裕今天公告聲明，對於Theratechnologies宣布與CB Biotechnology簽署最終協議，將以每股3.01美元現金及每股最高價值1.19美元的或有價值權利（CVR）被進行收購，總交易金額最高2.54億美元的消息已充分掌握。此次收購預計今年第4季完成，並需取得股東和法院的批准。

中裕表示，Theratechnologies針對Trogarzo在美國與加拿大地區的長期授權行銷與銷售協議將持續有效，Future Pak的收購不影響雙方合作條件；另外，與合作夥伴的營運持續不中斷，因Trogarzo是多重抗藥性HIV-1感染患者的治療方案，中裕期望相關商業推廣、臨床支援與法規對接工作將維持順利進行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中裕也指出，未來將有Future Pak資源加乘，此次收購顯示市場對Theratechnologies旗下Trogarzo與另一個愛滋病相關用藥EGRIFTA等產品平台具信心，CVR發放將依未來36個月內業績達標與否而定。

中裕表示，預計此次交易對供應鏈、法規許可或病患權益不會造成任何不利影響。Trogarzo配送與市場推廣將可銜接至Future Pak現有合約製造與物流體系。（編輯：林家嫻）1140704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

39
更多編輯台推薦新聞：