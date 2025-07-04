中裕：在美商業夥伴被收購 愛滋病新藥合作不變

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（中央社記者何秀玲台北4日電）中裕新藥聲明，指愛滋病新藥Trogarzo在美獨家商業化合作夥伴Theratechnologies宣布，與美製藥和營養品合約製造商、包裝商Future Pak旗下CB Biotechnology簽署協議，將以總交易金額最高2.54億美元被收購。中裕表示，合作關係穩定不變，營運持續不中斷。

中裕今天公告聲明，對於Theratechnologies宣布與CB Biotechnology簽署最終協議，將以每股3.01美元現金及每股最高價值1.19美元的或有價值權利（CVR）被進行收購，總交易金額最高2.54億美元的消息已充分掌握。此次收購預計今年第4季完成，並需取得股東和法院的批准。

中裕表示，Theratechnologies針對Trogarzo在美國與加拿大地區的長期授權行銷與銷售協議將持續有效，Future Pak的收購不影響雙方合作條件；另外，與合作夥伴的營運持續不中斷，因Trogarzo是多重抗藥性HIV-1感染患者的治療方案，中裕期望相關商業推廣、臨床支援與法規對接工作將維持順利進行。

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中裕也指出，未來將有Future Pak資源加乘，此次收購顯示市場對Theratechnologies旗下Trogarzo與另一個愛滋病相關用藥EGRIFTA等產品平台具信心，CVR發放將依未來36個月內業績達標與否而定。

中裕表示，預計此次交易對供應鏈、法規許可或病患權益不會造成任何不利影響。Trogarzo配送與市場推廣將可銜接至Future Pak現有合約製造與物流體系。（編輯：林家嫻）1140704