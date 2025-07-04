高雄翁海泳疑遭野狗追咬亡 當地114年已捕51隻

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）7旬蔡姓老翁昨天在高雄市永安區鑽石沙灘公園附近游泳時，疑遭野狗下水追咬致溺水身亡。高雄市農業局今天表示，此前6月25日也有類似事件，當地今年至今已捕捉51隻浪犬。

農業局發布訊息指出，昨天下午4時多接獲區公所通報永安石斑路海邊，有游泳民眾疑似被3隻下海浪犬攻擊，不幸身亡。而此前6月25日時於案發附近，也有發生游泳的民眾遭犬隻下海攻擊的情形。

農業局表示，已陸續出動動物管制人力及專案捕捉人力捕捉浪犬，從6月25日至7月3日共9天已捕捉29隻浪犬，累積今年至今在此區域已捕捉51隻。

農業局指出，此案流浪狗會聚集是有人餵食，已派案逐步勸導餵食者不要再餵食，後續環保局會加強取締餵養流浪犬製造髒亂。農業局也將加派動物管制人力與獸醫師持續巡查捕捉。

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海巡署南部分署第一一岸巡隊昨天指出，永新漁港安檢所下午3時50分許獲報，指永安區鑽石沙灘公園附近有人遭野狗下水追咬致溺水，下午4時許發現溺者，已無呼吸及心跳，且頭部及身體有大面積咬傷情形。

高雄市警察局岡山分局警員表示，經查溺者為76歲蔡姓男子，經搶救後不治。後續已依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清案情。（編輯：管中維）1140704