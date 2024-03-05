狗叼死亡白鼻心 研究人員籲重視遊蕩犬貓議題

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）石虎研究團隊在南投農地拍到死亡白鼻心被狗叼著，團隊人員林育秀說，犬、貓在野外對野生動物造成死傷遠比獲知資訊嚴重，盼至少停止野外餵食，不要助長犬隻聚集和出生。

農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊在南投某處農地架設自動照相機，拍到白鼻心被犬叼著的畫面，研究領域包含石虎的生多所副研究員林育秀今天說，在野外要拍到如此畫面很不容易，基於資料共享和公開，畫面提供白鼻心研究團隊記錄，也希望更多關注遊蕩犬、貓的人能正視，犬貓在野外對野生動物造成死傷，遠比研究團隊目前收到的資訊還嚴重。

國立台灣大學昆蟲學系研究助理林品萱透過臉書（Facebook）發文表示，身為研究野生動物一員，每幾天就能收到犬、貓攻擊野生動物消息，然而遊蕩犬、貓造成的影響仍未得到民眾重視，團隊計算都市白鼻心救傷原因，發現犬咬、車禍各占4成。

林品萱指出，都市裡被狗咬死的動物尚容易發現，山上被撞的動物也有被用路人記錄下來的機會，但山上的犬貓攻擊事件呢？這隻白鼻心若沒有被自動相機拍到，牠的死會在山上被遺忘，不會有人看見。

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林品萱表示，研究團隊致力推廣白鼻心是都市新居民，希望都市也能成為友善野生動物的棲地，更希望大眾學會如何與野生動物共存。研究團隊最不願看到的是，大眾只看見野生動物困境的其中一環如車禍，而忽略其他部分如犬殺，畢竟每件事環環相扣。

林品萱指出，犬殺既然占白鼻心救傷原因4成，就表示保育路上遊蕩犬議題不容忽視，但最令人難過是在現有遊蕩犬、貓管理政策下，這樣的事件只會一而再，再而三發生，而第一線調查或救傷人員能做仍只有忠實記錄，並將鮮血淋漓的事件呈現大眾眼前。（編輯：郭諭儒）1130305