保育石虎移置遊蕩犬 中苗投逾千隻家犬歸戶絕育

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）為保育石虎推動的遊蕩犬移置計畫，根據農業部統計，執行3個多月來獲致進展，在台中、苗栗及南投熱區已約1300隻家犬歸戶絕育，並捕捉約60隻無主犬安置在收容所。

為了保育石虎，農業部規劃在苗栗縣、南投縣、台中市共9鄉鎮區的熱區執行移置遊蕩犬計畫。

農業部畜牧司今天告訴中央社記者，共計46村里執行家訪，藉此讓有主的犬隻歸戶並落實絕育，以及捕捉無主的遊蕩犬至收容中心。

畜牧司統計，台中市的熱區執行範圍最小，計有4村里、共計1900戶，全數完成家訪，計有341隻犬落實絕育；捕捉11隻無主犬，安置在收容所。

其次是南投縣，熱區範圍內有19個村里，迄今已完成3500戶家訪，覆蓋率為80%，累計有620隻家犬完成絕育；捕捉24隻無主犬，安置在收容所。

熱區幅員較大的苗栗縣，計有23村里，已完成1800戶家訪，覆蓋率約15%，累計有343隻家犬落實絕育；捕捉26隻無主犬，安置在收容所。

農業部重申，2024年底會完成以上家訪作業，包含家訪完成的縣市政府，仍會持續進行捕捉無主犬隻，安置到收容所。（編輯：管中維）1130220