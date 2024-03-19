生多所野生動物急救站成立30年 累計救治1.4萬隻

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）成立30年的農業部生多所急救站為教學級動物醫院，累計救治1.4萬隻野生動物，提升黑面琵鷺肉毒桿菌救治率，並訓練野放石虎與黑熊，民國102年起追蹤發現犬攻擊威脅石虎生存。

農業部生物多樣性研究所前身為農委會特有生物研究保育中心，於82年設置野生動物急救站。生多所今天舉行記者會宣布急救站「30而立」，功能多元。

生多所所長楊嘉棟說，急救站救傷野生動物種類多，所以每年吸引各大學獸醫系學生前往實習，訓練諸多人才，為教學級動物醫院，累計救傷1.4萬隻野生動物。

生多所副研究員林桂賢說，救治對象不區分是否為保育類野生動物，最大宗是常見的麻雀、小雨燕、斑鳩等，急救站運作奠基在建置出完整的救傷野放處理流程，因而角色多元，此外，以受民眾關注的黑面琵鷺、石虎及穿山甲保育類野生動物來說，不論救治、野放及保育調查都累計成果。

首先以黑面琵鷺來說，林桂賢指出，92年台南發生90隻黑琵肉毒桿菌中毒事件，死傷高達73隻，只救回17隻，救治率不到2成；隨後急救站導入肉毒桿菌抗毒素治療，不斷提升治癒率，後續救援123隻，成功救治野放90隻，治癒率達7成以上，為原本的3倍。

他說，今年迄今也有10隻黑琵肉毒桿菌中毒接受救治，主因與氣候變遷旱季長，使得濕地水位下降有關，黑琵因而吃下含肉毒桿菌的魚達一定數量後就會中毒。

生多所也扮演石虎及穿山甲的救治中心，林桂賢說，這2種動物10年前傷亡肇因是誤中捕獸夾、套繩等陷阱為主，近年石虎傷亡原因最多是路殺，已與交通部高公局、公路局合作改善熱點、事發環境，降低路殺率，現在送來救治的事發地點已不重複，但有擴散開來，還要再與公路局、高公局討論改善方案。

林桂賢並說，路殺地點是看得見的，從102年起對人工撫育野放石虎裝配備追蹤後發現，犬攻擊、非法狩獵地點一般人不會到達，很難統計在救治傷害數據上，判斷對石虎生存的威脅性，不見得亞於路殺，因而有遊蕩犬移置計畫推動。

穿山甲部分，林桂賢指出，近10年穿山甲傷亡肇因以犬攻擊為主、占7成，不過穿山甲受攻擊會蜷起來，尾巴先受攻擊，身體有鱗片保護，及早送抵救治可存活，累計已處理540隻左右，野放300隻以上、約6成。

除了野生動物救治野放，林桂賢說，急救站也和農業部防檢署、林業保育署合作野生動物疾病監測，共同防治人畜共通傳染病、新興疾病傳染或爆發。（編輯：管中維）1130319