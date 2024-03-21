立委指保育石虎不應無限上綱 農業部：開發要補償

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（中央社記者張雄風台北21日電）國民黨立委邱鎮軍今天說，苗栗是保育石虎的模範縣，但不應該無限上綱，苗栗很多發展受石虎影響。農業部表示，若開發行為觸及生態議題，需要提出縮小、減緩或生態補償的方式。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部及相關部會就「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」進行專題報告，並備質詢。

苗栗縣第2選舉區國民黨籍立委邱鎮軍質詢表示，要為苗栗縣講1句公道話，苗栗是保育石虎的的模範縣，「不然現在為什麼還這麼多」，同意與石虎共同生存，但不應該無限上綱，苗栗很多發展都受到石虎的影響。

邱鎮軍說，「為什麼農業部對苗栗開發案多了石虎生態考量」，不能因為訂了1個石虎熱區，有一天看到石虎經過，就將這整個地區框起來，這對苗栗的影響非常重大。

邱鎮軍再問「這些石虎調查是多久之前做的」，苗栗不是不保護石虎，保護石虎沒有錯，但也希望重視地方農民的權益。

農業部資源永續司長莊老達答詢表示，農業部生物多樣性研究所有長期調查，與石虎有關包含石虎熱點、潛在出沒區等；若開發行為有觸及生態議題，會需要提出縮小、減緩或生態補償的方式。

莊老達說，如光電案進入到農業區，會檢視是否影響農漁民權益、是否是重要的農業生產區、與生態相關議題。他並表示，今天下午就會針對生態議題與各界召開討論會議，同意在1個月內提出相關報告。（編輯：管中維）1130321