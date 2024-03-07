雙北等縣市營養午餐禁辣椒粉 薛瑞元：尊重地方

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（中央社記者曾以寧台北7日電）含蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，部分地方政府昨天宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。衛生福利部長薛瑞元今天說，尊重地方政府，問題辣椒粉流向預估1個月查完。

新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、宜蘭及台東等多縣市陸續跟進，台南、高雄、屏東、花蓮與嘉義縣等5縣市暫不跟進。

衛福部遭質疑把關食安不力。薛瑞元今天列席立法院社會福利及衛生環境委員會「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪表示，事件源頭是辣椒粉摻有蘇丹紅，但國人吃辣相當普遍，若查出有部分商品違禁摻有蘇丹紅，就全面停止進口，國內生產量恐不足以供應需求。

至於邊境查驗規則，薛瑞元說明，若邊境查到不合格商品，就會退運或銷毀，為避免市場短缺，還是要讓貨品進來，以免民眾不方便；但事件爆發後，循線往下游廠商查、找出有問題批號，也仍然要做檢驗，若合格的還是要讓廠商使用，因此才會看起來時間拖比較長，往下查，東西也會越來越多。

薛瑞元說明，辣椒粉經過加工處理，可以加入很多食品，1小撮辣椒粉就能製造很多相關食品，因此查扣量、封存量越來越多。

部分縣市宣布營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，薛瑞元說，小孩子吃辣習慣較不普遍，尊重地方政府處理方式。

國民黨籍立法委員邱鎮軍質詢，問題辣椒粉流入市場讓民眾憂心，何時可以查完。薛瑞元說，現在正在循線從原料開始往加工、零售端追查問題辣椒粉製成的產品中，預估1個月內應該可以把有效期限內的通通查完；至於營養午餐，會再與教育部討論。

針對蘇丹紅，食藥署及地方政府衛生局擴大回溯，抽驗21家問題廠商去年12月11日前輸台中國辣椒粉，已抽驗59批檢驗蘇丹色素，11批檢出蘇丹色素與規定不符，5批檢驗中，其餘正常。食藥署副署長林金富6日表示，預計3月8日前完成檢驗。（編輯：管中維）1130307