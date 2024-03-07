蘇丹紅風波 教部：配合查緝評估暫緩有疑慮調味料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北7日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大，台北市等14縣市宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉。教育部未明言全面禁用，但請各縣市配合衛政單位查緝狀況，評估暫緩使用有疑慮的調味料。

新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北、基隆、桃園、台中等13縣市晚間陸續跟進這項措施，台南、高雄、屏東、嘉義縣與花蓮暫不跟進。

教育部今天上午以文字回應中央社指出，衛生福利部食品藥物管理署及地方政府衛生局已加強查緝，並於食藥署官網首頁設置檢出蘇丹色素不合格專區。教育部將請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝狀況，評估暫緩使用有疑慮的調味料，並請學校隨時留意專區資訊，提醒師生在日常生活飲食中多加注意。

教育部表示，學校開立午餐菜單時，更應留意食藥署專區資訊，避免採購與使用到已揭露「違規業者」相關產品，以維學校午餐衛生安全。（編輯：管中維）1130307