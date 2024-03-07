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蘇丹紅食安風暴 莊翠雲：財政部可提供發票追流向

2024/3/7 11:05
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（中央社記者張璦台北7日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，財政部長莊翠雲今天表示，食安溯源很重要，財政部可提供相關發票資料給衛福部，追查貨品流向。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財政委員會報告業務，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，據統計，雖然2022年、2023年蘇丹1號至4號（色素）的進口數量，分別約是92公克、160公克，但是辣椒粉、辣椒粒進口量高達3018公噸、2767公噸，財政部是否能提供相關發票，協助追查貨物進口後，經過大盤商、經銷商、食品業者的整體流向。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，如果進口後每一環沒有斷鏈的話，且都有開立發票，應該都會保留發票。莊翠雲指出，食安溯源很重要，財政部願意提供發票資料給衛福部追查、勾稽貨物去向，以保護國人。

隨蘇丹紅食安風暴波及產品愈來愈多，連知名餐廳海底撈「血旺調味料」都被發現含蘇丹紅，衛福部長薛瑞元日前表示，大規模啟動追蹤系統，積極查明流向，名單才會不斷增加；這次不是針對蘇丹紅，是針對辣椒粉，因進口辣椒粉在邊境查驗發現部分含有蘇丹紅。（編輯：郭無患）1130307

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