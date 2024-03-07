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美大選前簽台美避免雙重課稅協定？財長：非常希望

2024/3/7 11:58
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（中央社記者張璦台北7日電）台美避免雙重課稅協定進度受矚，立委關切能否在美國11月總統大選前完成，財政部長莊翠雲今天回應，「我們也非常希望這樣」，會持續與外交部、駐美代表處密切關注進程。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時關切，台美避免雙重課稅協定何時可簽訂。莊翠雲表示，美國眾議院1月底已經表決通過美國家庭及勞工稅收減免法案，此法案包含美台避免雙重課稅法案，後續還要經過參議院通過、美國總統簽署、台美交換國際文書等環節，確保雙方提供互惠平等租稅減免後，才會生效。

莊翠雲指出，目前美國參議院尚在審議，時程上會持續與外交部、駐美代表處密切關注。

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賴士葆追問，美國將於11月舉行總統大選，在此之前，台美避免雙重課稅協定能否「搞定」。莊翠雲回應，「我們也非常希望這樣 」。

美國國會1月發布「2024年度美國家庭及勞工稅收減免提案」 （The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024），此提案將「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）包括在其中，也就是透過修國內聯邦稅法，解決台灣及美國企業面對的雙重課稅問題。（編輯：翟思嘉）1130307

#莊翠雲
#賴士葆
#美國
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