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生多所救治石虎也凍存精液 以備保種復育之需

2024/3/19 19:07（3/19 19:32 更新）
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根據農業部生物多樣性研究所統計，全台石虎目前存活隻數約400到600隻，生多所表示，除了救傷訓練野放，也於救治時進行直腸按摩採精凍存，以備人工復育之需。圖為石虎標本。中央社記者楊淑閔攝 113年3月19日
根據農業部生物多樣性研究所統計，全台石虎目前存活隻數約400到600隻，生多所表示，除了救傷訓練野放，也於救治時進行直腸按摩採精凍存，以備人工復育之需。圖為石虎標本。中央社記者楊淑閔攝 113年3月19日
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農業部生多所今天表示，目前保育類野生動物石虎全台灣約剩400到600隻，除了救傷訓練野放石虎，同時凍存精液，以備人工復育之需，若要執行人工繁殖，合作機構包含畜試所等。

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站成立滿30年，累計救治1.4萬隻野生動物之外，針對各界關注的保育類野生動物，其實同步執行保種復育計畫。

生多所副研究員林桂賢說，包含穿山甲跟石虎都有進行生殖細胞保存，就是精液凍存，於救治時進行直腸按摩採精凍存，以備人工復育時所需。

他也說，目前還沒有要進行人工復育，若需要時，須有雌性石虎、穿山甲進行人工受孕、孕育生產，除了台北市立動物園，其實農業部畜產試驗所也可合作執行。

根據生多所統計，全台石虎目前存活數約400到600隻。其次，雖然統計一直顯示路殺死亡為主要因素，不過2017年起迄今，追蹤野放的石虎36隻，有21隻後來死亡，其中9隻死因與犬攻擊或疑似犬攻擊有關，路殺2隻，顯示犬攻擊這個隱性因素不見得小於路殺。

另外，為保育石虎推動的遊蕩犬移置計畫，根據農業部統計，截至今年2月20日已執行3個多月，進度包含在台中、苗栗及南投熱區，家犬歸戶絕育約1300隻，並捕捉約60隻無主犬安置在收容所。

不過生多所說，其實致石虎死亡的犬攻擊為無主犬，通常熱區小範圍評估就約上百隻，已捕捉60隻，尚難以產生效應；加上零安樂死後，各地收容所多滿額，捕捉後收容作業有難度，建議仍要溝通執行禁止餵養，以免族群數量擴大，且這與餵養以利誘捕不同，希望不要視為同一措施。（編輯：陳政偉）1130319

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