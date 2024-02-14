可做綠能農地面積仍大 綠能發展區尚未定案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）加速綠能發展須兼顧農業永續，農業部表示，經濟部推動的「綠能發展區」尚未定案，已公告綠能可用漁電共生區裡的非養殖漁業生產區及台17線以西低地力農牧用地，可用面積仍大。

行政院設定2025年太陽光電目標為20GW，2023年間評估還差2.15GW；內政部同年6月16日到7月6日預告「非都市土地使用管制規則」第6條附表一修正草案，農業部盤點可用農牧用地，擬劃設「綠能發展區」，由經濟部擔任主管機關，引發民間關注，預告期滿後尚未公告，前農業部長陳吉仲認為有誤解並允諾會做溝通。

農業部資源永續利用司司長莊老達指出，去年9月經過溝通，團體主訴求希望不要影響到農業發展；其實要不要推動經濟部主導的「綠能發展區」、若要推動的區位及條件等都還沒討論，農業部所悉目前沒定案。

針對團體及學者擔心推動「綠能發展區」影響農業發展，他說，農業可供做綠能使用的土地，其實已經公告的2類，「都有地號、都知道在哪裡」，首先是在既有2萬905公頃的漁電共生區裡的非養殖漁業生產區，且須是已長期沒在養殖之地。

第2類是台17線以西的低地力農牧用地，低地力意指地層下沉、鹽化、供水不夠、長期以來已廢耕棄養的農牧用地，分散在彰化、雲林、嘉義及台南，約2162公頃。

針對去年討論的「綠能發展區」裡的光電設施架設型態，曾討論過有2種，第1種是仍為農牧用地，申請成為「非都市土地容許非農用」，即通稱非都容許，可架設70%光電；第2種是變更地目，可架設90%，例如變更成特定目的事業用地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

變更地目目前已有規範，分不同規模，須經縣市區委會或中央區委會審查，有其把關機制；針對非都容許，莊老達重申：「是不是要走非都容許，現在講都不是真的，因為跨部會還沒有討論」、「已經公告的2類就可以做了，…還有很大面積可以去進行」。

農業部資源永續利用司副司長王玉真補充，非都容許是內政部規定的，相關執行須遵守「非都市土地使用管制規則（附表一）」所列內容，包含農牧用地、林業用地在內，「不是變更的概念、維持原本用地別」，面積不能大於660平方公尺、做什麼使用等都有規定。（編輯：管中維）1130214