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華郵：川普擬擴大旅行禁令 新增36國非洲最多

2025/6/15 22:45
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）根據「華盛頓郵報」檢視過的美國國務院備忘錄，川普（Donald Trump）政府擬擴大旅行禁令，可能再限制36個國家的公民入境。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，在這份36國新名單中，有25個非洲國家，包括埃及與吉布地，以及加勒比海國家、中亞國家和幾個太平洋島國，這些國家可能面臨簽證禁令或其它限制。

美國國務院發言人指出，該機構不會對內部審議或通訊事項置評。白宮未立即回應置評要求。

本月稍早時，川普曾頒布禁止12國公民入境的命令，於美東時間9日零時1分生效，旨在保護美國免受「外國恐怖分子」的侵擾。

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路透社報導，這12個受到旅行禁令影響的國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞共和國、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。

來自蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼和委內瑞拉等7國人員入境則受到部分限制。（譯者：陳正健）1140615

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