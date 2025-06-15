本季出賽場次超越前5年總和 李吳永勤享受每次登板

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊投手李吳永勤目前本季22場出賽，場次超越前5個球季總和，被球迷稱為「李吳全勤」。他表示，享受每一次出賽，有針對身體強化訓練，心態準備同樣重要。

李吳永勤先前效力中信兄弟，2020至2024年間一軍出賽共21場，今年改披悍將球衣獲得重用，今天賽前本季22場後援出賽，為悍將投手群第2多，有3次中繼成功、吞下1敗，防禦率4.42。

李吳永勤表示，教練團給機會和舞台就會好好把握，對於出賽場次多，沒有特別去想，反而是家人一直提醒要注意身體狀況、保持身體健康。李吳永勤提到，目前身體狀況很好，也有多做保養，要家人不用太過擔心。

李吳永勤說，現在每週差不多會出賽3場，有時候也會在牛棚熱身準備，知道被賦予的任務就是登板拆彈，比賽過程中隨時做好準備。

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李吳永勤提到，之前在兄弟隊的時候，也會觀察呂彥青、吳俊偉等後援投手，這些可以常駐一軍的後援投手每天調整的方式、上場的經驗都值得學習，多看、多觀察，棒球永遠學不完，別人可以一年在一軍投40、50場，「他們可以，相信我也一定可以」。

李吳永勤表示，有透過訓練強化身體，心態準備也同樣重要，上場想好所有狀況，保持最佳狀態才可以更有自信地面對，登板就會享受每一次出賽。（編輯：管中維）1140615