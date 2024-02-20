蘇澳港旅運中心鯖魚造型 觀光新亮點

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣港務公司完成蘇澳港新旅運服務中心建置，正辦理招商，整體建築為鯖魚造型，將成觀光新亮點。

台灣港務公司今天發布新聞稿，112年11月完成蘇澳港新旅運服務中心建置，1樓約443坪作為旅客通關使用，2樓約265坪室內及戶外商業空間目前招商中，可經營商場、餐飲、販（零）售業、觀光、服務業，將成觀光新亮點。

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台灣港務公司表示，蘇澳港新旅運服務中心位於11號碼頭旁，2樓擁有遠眺蘇澳港及海岸線的絕佳視野，且臨近南方澳漁港、南方澳大橋及豆腐岬風景區，整體建築以鯖魚為造型，夜間燈光搭配新南方澳大橋相互輝映，可結合周邊整體觀光人潮，未來吸引國內外客輪停靠，與地方觀光景點與特色結合，具備高度商業發展潛力。

台灣港務公司配合行政院「前瞻基礎建設計畫-（遊憩親水計畫）」，拆除舊蘇澳港11號倉庫，重建新旅運服務中心，提供國內外客輪有更舒適的作業環境，周邊空間約可容納10輛遊覽車、200輛小型車部及100輛機車。（編輯：管中維）1130220