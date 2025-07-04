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特斯拉Optimus傳暫停生產 機器人概念股齊跌

2025/7/4 12:43
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（中央社記者張建中新竹4日電）特斯拉（Tesla）傳出人形機器人Optimus因設計有問題而暫停生產，衝擊亞光、羅昇、盟立等機器人概念股股價同步走跌。

特斯拉繼第2季交車輛滑落至38萬4122輛，較去年同期減少13.5%，又傳出市場高度關注的人形機器人Optimus因設計有問題而暫停生產。

市場消息指出，Optimus關節電機過熱、靈巧手承載力不足、傳動裝置壽命短，整體續航力不佳，且軟體多由工程師遠端操控等問題，需進一步進行調整，暫停對供應商拉貨。

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機器人概念股在市場賣壓出籠下，股價同步走跌，亞光盤中達125元，跌幅達7.4%。羅昇盤中達95元，跌幅逾2%。盟立達56.6元，下跌2.58%。和大滑落至55.8元，下跌3.63%。

分析師王兆立表示，除了特斯拉Optimus暫時停產的不利訊息外，新台幣強勢升值，對於工具機業者業績也將造成衝擊，值得留意。（編輯：楊凱翔）1140704

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