竹縣多所學校獲捐AI智慧展示箱 推科技教育

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，推動科技教育與環境永續，攜手汯鉅科技公司捐AI智慧展示箱，內容結合感測器、智慧燈泡等，讓學生學習AI智慧應用、節能等，培養科技素養。

汯鉅科技股份有限公司獲新竹縣地方型SBIR補助，推動「AIoT智慧教育天使服務及拓展計畫」，在縣內建置多所智慧教育示範基地，此次透過吳旭智協助，捐贈給竹縣多所學校AI智慧展示箱，並設計智慧科技相關課程，導入校園。

汯鉅科技捐贈4套AIoT環境永續智慧教育系統（AI智慧展示箱），今天辦理啟用儀式，現場展示系統以結合感測器、空氣盒子、智慧燈泡、智慧插座、紅外線收發器等，未來將可導入智慧應用、節能、安全等課程應用。

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吳旭智告訴中央社記者表示，透過智慧展示箱，可直接控制學校教室冷氣運作，並結合生成式AI的智慧判斷，讓科技真實介入環境調控。

他指出，學生可提早認識AI與物聯網，還可透過實際應用，理解科技如何與生活、社會、環境相連結，未來將持續推動更多智慧校園建置與產學合作計畫，善用企業專業與地方資源，縮短城鄉數位落差。（編輯：黃世雅）1140704