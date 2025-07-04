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地震頻傳 台南規劃11區擴大演練避難收容

2025/7/4 12:10
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（中央社記者張榮祥台南4日電）近來地震頻傳，台南市政府今天表示，今年已規劃全市11個行政區擴大演練避難收容，全面強化災時即時應變能力，也提升市民自主防災意識。

市府今天指出，台南市位處地震與極端氣候風險帶，去年凱米颱風來襲一度收容逾300人，避難收容處所即時啟動和妥善運作至關重要。市府今年將延續前2年演練成果，規劃11個行政區實地模擬大規模災害下多點啟動避難收容、協調和資源整備。

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市府表示，前2年完成歸仁區等9區演練，今年規劃後壁區、南區、中西區、關廟區、官田區、左鎮區、東山區、學甲區、七股區、永康區及龍崎區等11區，目前已完成8區，同時呼籲市民提升自主防災意識，準備符合需求的「緊急避難包」，迅速應變。

台南市政府災害防救辦公室表示，市府將陸續輔導各區演練避難收容，驗證災害應變處置，強化區際支援與合作機制，提升第一線人員和志工實務操作經驗，從演練過程發現問題，以更佳準備面對災變。（編輯：梁君棣）1140704

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