F-5E/F護台海50年 見證威力偵巡假想敵中隊歷史

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（中央社記者吳書緯台北4日電）外號老虎機（Tiger）的F-5E/F戰機守護台海天空逾50年，當年除在大陸沿海威力偵巡等例行戰訓任務，並在假想敵中隊、子鷹計畫與大漠計畫裡扮演關鍵角色，見證台灣空軍出國受訓、跨國支援等發展歷程，甚至傳聞F-5E還曾與美軍F/A18戰機「過招」，上演現實版捍衛戰士。

面對共機目前鎮日侵擾台灣防空識別區或逾越台灣海峽中線，退役空軍上校宋文溪受訪指出，中華民國空軍在1995年台海危機之前相當強勢，平日飛行可以飛到金門、馬祖空域進行偵巡，也能在中國大陸的海岸線進行「威力偵巡」。

威力偵巡目的是震懾共軍，並磨練飛行員的膽識與實戰經驗。宋文溪說明，空軍1990年代對中國大陸沿海的威力偵巡，通常以4機偵巡的編隊，1號機領頭，靠大陸一側的是2號機，3、4號機則是較靠近台灣這一側。

宋文溪笑著說，他當時是資淺飛行員，所以都是由他擔任靠近大陸那側的2號機，當F-5E/F戰機進行威力偵巡時，共軍戰機會起飛伴飛監視，且共軍地面部隊的防空飛彈也會以雷達鎖定國軍戰機。

此外，共軍戰機有時也會開啟火控雷達鎖定國軍戰機，宋文溪透露，霎時間F-5E/F戰機座艙內的雷達告警接收器開始大響，由於2號機位置最靠近大陸，永遠是第一個被攻擊對象，每次威力偵巡時都覺得「背後很涼」。

子鷹計畫起因是1990年代初，空軍預估將出現換裝IDF經國號戰機等二代機的青黃不接期。退役空軍上校黃揚德指出，當年空軍為有效運用雙座F-5F戰機擔任戰備任務，因此向美國租借40架T-38教練機作為二代戰機服役前的訓練機。

由於F-5戰機是脫胎自T-38教練機的設計，當年在嘉義基地飛行F-5E/F戰機的黃揚德，考上第一批赴美接受T-38飛行訓練，而這趟赴美學習經驗，也帶給他飛行生涯很大的啟發。

黃揚德說，空軍當時運用F-5E/F戰術已達爐火純青境界，但訓練時常有「知其然、不知其所以然」的感覺，例如採取戰術編隊防禦隊形時，長機與僚機的高度要求只有些微差距，這非常考驗飛行員的操控能力；但赴美受訓時，卻遭美國教官質疑，為何不把距離拉到2000、5000英呎以上，讓各機有「高度差」量能可進行戰術運用。

如同當年採購幻象2000型戰機，讓空軍得以掌握電子干擾等新戰術一樣，黃德揚指出，赴美接受T-38飛行訓練過程，讓受訓飛官能直接將美軍訓練飛行員的「精髓」帶回台灣，使得後續在接裝IDF、幻象2000與F-16等二代機時，奠定更好的新基礎。

電影「捍衛戰士」第一集於1980年代末期在台灣上映時，「Top Gun」威名傳進國人耳裡，也讓低調成立多年、駐防台東志航基地的戰術訓練中心46中隊，俗稱「假想敵中隊」的「台灣Top Gun」開始為民眾知曉。

F-5E/F戰機因輕巧靈活特性，成為「假想敵中隊」使用機種，主要任務是針對共軍戰機進行戰術戰法研究與反制，並模擬訓練及對抗；為讓飛行員在對抗時更有「帶入感、臨場感」，假想敵中隊的F-5E/F戰機外觀漆有模擬共機的「匪地優」、「匪空優」等塗裝，也成為軍迷津津樂道話題。

黃揚德返國後並未擔任T-38教練機教官，而是進入假想敵中隊。當時已掌握美軍訓練精髓的黃德揚說，再透過研究中共空軍的戰術戰法，操作F-5E/F戰機與空軍其他單位的受訓機種對抗，進而讓各飛行機聯隊的飛行員藉由對抗過程，持續精進自身戰技。

至於假想敵中隊的未經官方證實軼事，包括曾與美國海軍F/A-18、F-14戰機較量。坊間傳聞美軍航艦在台東外海遠方巡弋，所屬F/A-18戰機過於逼近台灣防空識別區，空管指派假想敵中隊的F/5E前往「瞭解」拍照，結果演變成雙方「意思意思」過招；第一回合F/A-18落敗，美方再戰第2回合獲勝。F-14部分，則跟電影捍衛戰士劇情不太一樣，F-5性能差太多、盡墨。

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此外，F-5E/F另一個極機密任務是支援北葉門的「大漠計畫」。中華民國1979年應當時友邦沙烏地阿拉伯王國邀請，以「大漠案」派遣包括飛行員、地勤在內空軍官兵，對外以沙國名義，支援跟台灣無邦交的北葉門共和國F-5戰機維修與試飛任務，至1990年計畫結束，共派遣12梯次、約1000人次參與。

當年曾參與過大漠計畫的飛官，有多位日後位居要津，包含前民航局長張國政、前空軍司令雷玉其，以及2020年因UH-60M黑鷹直升機失事殉職的前參謀總長沈一鳴。（編輯：林克倫、萬淑彰）1140704