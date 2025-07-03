RF-5E即將除役 飛官不捨盼傳承偵照經驗

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（中央社記者吳書緯花蓮3日電）空軍明天將為RF-5E偵察機舉辦除役典禮，也象徵F-5E/F系列型機將告別台灣天空。飛行RF-5E的空軍中校傅鈜今天表示，對於老戰友要功臣身退感到非常不捨，未來希望能將飛行RF-5E的偵照經驗，回饋給部隊與傳承予新進飛行員。

空軍第五戰術混合聯隊明天將舉行「RF-5E型機除役典禮」，今天邀請國內外媒體赴花蓮基地進行採訪；RF-5E型機是空軍在1990年代，將7架飛行時數較少的F-5E戰機交由新加坡宇航改裝，移除雷達與機砲用來安置偵照設備，空軍F-5E/F戰機已在2023年底解除戰備任務，僅有數架F-5F戰機支援花蓮基地，明天過後，F-5F戰機與RF-5E偵察機都將告別台灣天空。

空軍下午執行RF-5E偵察機與F-5F戰機的潛力掛載及飛機出擊作業，地勤官兵模擬接獲命令後，在時限3分鐘內將2枚飛彈掛載於機翼兩端，之後完成各項檢查，最終由飛行員將戰機滑出機庫。

空軍第五聯隊第12戰術偵察機隊中校分隊長傅鈜表示，第12隊主要任務負擔全天候、全空域的空中戰術偵查，他自民國102年在第12隊服役，對RF-5E偵察機要除役感到十分不捨，畢竟這型偵察機陪伴他10多年，也經歷過大大小小的演訓任務，以及對災區的偵照，RF-5E型機是好戰友、好夥伴，讓每次任務都可以安全的起飛與落地，希望未來將飛行與偵照的經驗傳承給後進。

針對印象深刻的偵照任務，傅鈜說，有次需要赴台灣東南海域對進入台灣海域的不明國家船艦進行偵查，當時天氣惡劣，海象及能見度都相當不好，需要以非常低空飛行的方式完成任務，考驗著個人的飛行技巧與經驗。

至於飛行RF-5E和F-5E戰機的差異，傅鈜分享，在於RF-5E因為需要進行偵照，所以如同攝影時不能手震，講求的是飛行平穩精準，而飛行F-5E戰機則是去掌握飛機性能的最大極限，而未來也將換飛RF-16型機，也會將飛行RF-5E型機的精神傳承在未來的任務，繼續保衛國家。

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空軍第五聯隊第12戰術偵察機隊機工長葉品聰士官長表示，F-5E/F型機已經是老飛機，主要都是靠維修，以及靠「老班長的經驗」傳承輔助，才能維持飛機的高妥善，未來的戰機會越來越進步，空軍地勤士官們想將經驗傳承給後進，讓下一代的官兵記得「飛行的安全是地勤把關的首要」。

空軍自1965年開始操作F-5A/B型機，隨後於1973年與美國諾斯羅普公司合作，以「虎安專案」為名在台灣生產F-5E戰機，隔年首架F-5E戰機出廠，虎安專案一共生產單座F-5E戰機242架、雙座F-5F戰機66架，共308架，在1970年代至1990年代為空軍主力戰機，之後退居二線成為培育飛行員的部訓機，直到2023年底解除戰備任務。（編輯：林興盟）1140703

空軍RF-5E偵察機除役典禮4日將登場，也象徵F-5E/F系列型機將告別台灣天空。空軍第五聯隊第12戰術偵察機隊中校分隊長傅鈜（圖）3日表示深感不捨，畢竟這型偵察機陪伴了他10多年。中央社記者張新偉攝 114年7月3日