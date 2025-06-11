顧立雄：7/4舉行F-5除役儀式 規劃製作紀念影片

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）F-5系列戰機在中華民國空軍服役近一甲子，光榮歲月即將劃下尾聲。國防部長顧立雄今天表示，除役儀式將於7月4日在花蓮基地舉行，規劃製作紀念影片，與民眾見證榮耀。

隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交付空軍，空軍F-5E/F戰機卸下部訓機任務，並在去年底解除戰備任務，僅有數架F-5F戰機仍支援操作RF-5E偵照機的花蓮基地。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請國防部長顧立雄報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢；以及處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

民進黨立委王定宇質詢時關切，F-5系列戰機捍衛台灣領空，大漠計畫、援助越南都有F-5戰機身影，建議除役儀式比照法國、日本戰機除役儀式，包括拍攝紀念影片，尊榮「這位老兵」的儀式不能潦草舉辦。

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國防部長顧立雄答詢時表示，F-5戰機除役儀式將於7月4日在花蓮基地舉行，目前規劃參酌他國做法製作紀念影片，讓民眾一同見證榮耀，典禮規劃還在進行中。

空軍自1965年開始操作F-5A/B型機，隨後於1973年與美國諾斯羅普公司合作，以「虎安專案」為名在台灣生產F-5E戰機，隔年首架F-5E戰機出廠，虎安專案一共生產單座F-5E戰機242架、雙座F-5F戰機66架，共308架，在1970年代至1990年代為空軍主力戰機，之後退居二線成為培育飛行員的部訓機。（編輯：謝佳珍）1140611