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首頁 / 政治

台灣首架F-16V blk70出廠 專家：推力大掛載能力優

2025/3/29 18:22
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（中央社記者吳書緯台北29日電）台灣向美國軍購的66架新型F-16V戰機，於美東時間28日舉行出廠典禮。軍事學者舒孝煌今天分析，新購F-16V戰機型號F-16C/D Block70，發動機最大推力比空軍現有的F-16戰機大，因此掛載能力較佳。

空軍代號「鳳展專案」由美商洛克希德．馬丁與漢翔公司，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），已於2023年全數完成。空軍另以代號「鳳翔專案」對美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，首架機出廠典禮昨天在洛克希德．馬丁位於美國南卡州的工廠舉行。

國防院副研究員舒孝煌今天告訴中央社記者，根據已公開的出廠典禮圖片，明確標記台灣對美軍購的新型F-16V型號為F-16C/D Block70，所使用發動機為奇異公司的F110引擎，最大後燃推力推力達到約29000磅，而空軍現有F-16發動機的最大後燃推力為23000磅，F-16C/D Block70的掛載能力將會更為優秀。

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舒孝煌表示，首架出廠機為雙座的F-16D，可看到雙座機在座艙後方的機背有獨木舟航電莢艙，而F-16C的單座機並無此一配備，但台灣此次採購雙座機的架數並不多，是否會另增購航電系統仍不得而知，而機鼻則裝載AN/APG-83雷達，彈射椅使用馬丁貝克公司的US18E彈射椅。

此外，舒孝煌指出，出廠典禮照片可發現，這架F-16D機腹下方的進氣口比國軍現有F-16還要大，而在垂直尾翼下方的翼根座也比較寬，並向外延伸且左右兩側均有凸起物，有可能為雷達警示器，而機上的電戰系統則是內建，因此無法從照片看出是否已裝入。（編輯：張若瑤）1140329

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