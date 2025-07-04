RF-5E除役完成最後巡航 RF-16接手守護台灣領空安全【圖輯】

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（中央社記者吳書緯花蓮4日電）空軍今天在花蓮基地舉辦RF-5E型機除役典禮，象徵F-5型系列戰機走入歷史。國防部副部長柏鴻輝表示，空軍第五聯隊面對中國每日的灰色地帶襲擾，空軍官兵守護國家安全，希望在國軍的守護下，台灣永遠是自由民主安定的國家。

空軍第五聯隊上午由3架RF-5E偵察機及2架F-5F戰機組成5機編隊，起飛後飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務，以大雁隊形通過基地上空後落地，滑回棚廠前通過消防車所噴灑的水門。

空軍第五戰術混合聯隊4日舉行「RF-5E型機除役典禮」，典禮過程中，由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務。圖為RF-5E（右）、F-5F（左）從花蓮基地起飛。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

圖為RF-5E（左）、F-5F（右）從花蓮基地飛起。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

空軍第五戰術混合聯隊4日舉行「RF-5E型機除役典禮」，典禮過程中，由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，完成最後一次巡航任務。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

參與編隊飛行的第五聯隊政戰主任許俊榮上校，下機後向柏鴻輝報告，「RF-5E型機任務完成」，7位飛行員並接受家屬獻花，隨後進行除役典禮。

柏鴻輝宣讀RF-5解除戰備命令並致詞表示，空軍永遠是一棒接一棒、強棒出擊，守護國家安全，「不教胡馬度陰山」，空軍自1965年12月9日接收首批F-5A戰機到今天RF-5E除役，有許多回憶也有許多不捨，中華民國與美國諾斯洛普公司以「虎安計畫」（Peace Tiger）為名，在台灣合作生產F-5E/F戰機，1974年12月6日第一架F-5E戰機出廠。

柏鴻輝表示，空軍在1997年選了7架F-5E戰機送由新加坡宇航公司改裝為RF-5E偵察機，直到今天除役也象徵F-5型戰機走入歷史；雖然RF-5E功臣身退，但未來將由RF-16戰機接手任務。

柏鴻輝表示，駐守於花蓮基地的空軍第五聯隊面對中國每天的灰色地帶襲擾，24小時守護國家領空的安全，民眾都能感受到國軍的辛勞。最近各部會對軍人實施的各種優惠都是對國軍的支持，國軍官兵也不會因此自滿，會再接再厲堅守崗位，完成上級所交付的任務，確保中華民國的自由民主繁榮，國軍不畏懼中共的挑戰，也希望在國軍的守護下，台灣永遠是自由民主安定的國家。

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針對完成最後一次飛行任務，許俊榮受訪表示，心情非常興奮也非常緊張，雖然是最後一次任務，但還是要圓滿完成，飛行在空中時是忐忑心情，要掌握編隊、時間、速度與距離，以及緊盯飛機不要有任何狀況，看到各機安全落地與滑回後，才感到安心。而想到完成RF-5E型機20多年來的偵照任務，有著一股愉悅的心情，雖然RF-5E型機走路歷史，但留下了許多台灣的偵照照片。

空軍表示，RF-5E除役後，後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任，提供國防所需情報，支援作戰決策。（編輯：張良知）1140704

5機編隊完成最後一次巡航任務，編隊落地時消防車噴灑水門致敬。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

RF-5E型機除役典禮由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊、衝場，落地後並安排水門禮致敬。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

圖為飛官齊步走向典禮會場。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

空軍第五戰術混合聯隊4日在花蓮基地舉行「RF-5E型機除役典禮」，象徵F-5型系列戰機走入歷史。中央社記者張新偉攝 114年7月4日

空軍4日在花蓮基地舉辦「RF-5E型機除役典禮」，RF-5E除役後，後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任。中央社記者張新偉攝 114年7月4日