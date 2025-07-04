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台中警查獲市值2.4億元毒品愷他命 涉案男遭羈押

2025/7/4 12:27（7/4 12:41 更新）
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台中警方接獲線報，沙鹿區某日租套房藏放大批毒品愷，案經警方1日前往搜索偵辦，查獲重150公斤、市值新台幣2.4億元毒品愷他命，部分還偽裝成茶葉鐵觀音包裝。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月4日
台中警方接獲線報，沙鹿區某日租套房藏放大批毒品愷，案經警方1日前往搜索偵辦，查獲重150公斤、市值新台幣2.4億元毒品愷他命，部分還偽裝成茶葉鐵觀音包裝。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中警方獲報沙鹿區有日租套房藏放毒品，日前發動偵辦，逮捕持有150公斤、市值約新台幣2.4億元毒品愷他命的王男，並查獲偽裝茶葉鐵觀音的包裝，全案警詢後將他送辦，並遭檢方聲押獲准。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，偵八隊日前查獲吸毒涉案人，並經接獲情資向上溯源偵辦，掌握沙鹿區一帶某日租套房內藏放大量毒品愷他命，立即與第二分局、清水分局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

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警方見時機成熟，1日持搜索票前往涉案據點查緝，當場查獲22歲王姓男子涉嫌持有毒品愷他命150包（總毛重達150公斤）、K盤、手機、電子磅秤、分裝等證物，其中部分愷他命更印有「鐵觀音」字樣茶葉包裝袋偽裝，企圖藉此躲避警方查緝。

辦案人員查出，王男目前無業，被逮時稱僅是協助看管毒品。警方估算查獲的毒品市值約2億4000萬元，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將王男移送台中地檢署偵辦，經檢方聲請羈押獲准。（編輯：黃世雅）1140704

台中警方接獲線報，沙鹿區某日租套房藏放大批毒品，警方1日前往搜索偵辦，查獲重150公斤毒品愷他命，並將持有毒品的王男（中）法辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月4日
台中警方接獲線報，沙鹿區某日租套房藏放大批毒品，警方1日前往搜索偵辦，查獲重150公斤毒品愷他命，並將持有毒品的王男（中）法辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年7月4日
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