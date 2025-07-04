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台南芒果飄香新加坡 愛文金煌吸引消費者搶購

2025/7/4 12:46（7/4 12:51 更新）
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為推銷台南芒果，台南市長黃偉哲（左3）與駐新加坡代表童振源（右2）4日在新加坡出席推廣活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
為推銷台南芒果，台南市長黃偉哲（左3）與駐新加坡代表童振源（右2）4日在新加坡出席推廣活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）台南市長黃偉哲與駐新加坡代表童振源今天在新加坡出席推廣台南芒果活動，童振源表示，推廣品種為愛文、金煌芒果，在新加坡市場擁有穩定成長的知名度；結合線上與實體通路等管道，希望讓更多人知道台灣水果的美味。

黃偉哲等人中午在連鎖超市推廣，現場安排芒果沙拉與芒果優格試吃區，吸引消費者排隊體驗；在有獎徵答活動中，參與民眾獲得來自台灣的錢母御守、錢母項鍊等禮品。

童振源表示，這次重點推廣的品種為愛文、金煌芒果，不僅是台南代表作，更在新加坡市場擁有穩定成長的知名度；為進一步拓展台灣農特產品，結合線上群組iTaiwanFruit、實體通路等管道，希望讓更多人知道台灣水果的美味與優良品質。

一名65歲的新加坡消費者告訴中央社，每年到台灣旅遊2至3次，讓她持續有動力到台灣旅行的原因，就是台灣四季都有各式各樣的甜美水果，很開心今天在新加坡聞到台灣芒果香氣，「讓我有到寶島的感覺」。

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此外，台南市府協助拓展漁產品外銷通路，獲新加坡5噸台灣鯛訂單，2日在將軍智慧水產加工及物流運籌中心舉行啟運儀式，條凍及料理好蒲燒魚腹等產品將在新加坡餐廳及超市上架。

黃偉哲表示，台灣鯛過去外銷集中在美加及中東地區，面對美國關稅稅率尚未明朗情況，此次成功開拓新加坡市場，提升漁民對外銷市場信心，面對國際貿易情勢變化，市府持續推動公私協力與內外銷並進策略，促進台灣鯛產業升級轉型，保障漁民收益與產業穩定，讓台南優質水產品持續在國際舞台發光。（編輯：唐聲揚）1140704

台南芒果新加坡推廣活動4日在新加坡連鎖超市登場，吸引眾多消費者搶購。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
台南芒果新加坡推廣活動4日在新加坡連鎖超市登場，吸引眾多消費者搶購。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
駐新加坡代表童振源（左）4日在新加坡出席台南芒果推廣活動，希望讓更多人知道台灣水果的美味。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
駐新加坡代表童振源（左）4日在新加坡出席台南芒果推廣活動，希望讓更多人知道台灣水果的美味。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年7月4日
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