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感冒恐增心血管疾病風險 醫：三高酗酒缺運動需警覺

2025/7/4 11:55
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（中央社記者曾以寧台北4日電）感冒恐提高心血管疾病風險，醫生提醒，三高、吸菸、酗酒、長期壓力、作息顛倒或缺乏運動，都可能讓心臟長期處在高壓下，若遇感冒等感染刺激，更恐成為壓垮心臟最後稻草。

土城醫院家庭醫學科醫師林偉隆今天透過新聞稿指出，若本身具備三高、吸菸、酗酒、肥胖、長期壓力、作息顛倒或缺乏運動等高風險因子，應提高警覺，這些因素會造成身體慢性發炎，讓心臟長期處於高壓狀態，一旦遭遇如感冒等感染刺激，可能成為壓垮心臟的最後一根稻草。

林偉隆說明，心血管疾病已有年輕化趨勢，其中不良生活習慣是主因。許多自認健康的民眾忽略定期檢查與早期警訊，讓慢性病悄然累積，釀成遺憾。應自我檢視4大心血管高危習慣包含：

第1，高油鹽糖飲食，如牛排、蟹黃、糕餅等高熱量食物，容易導致代謝症候群與動脈硬化。第2、缺乏運動，久坐、滑手機過久，會增加心血管風險。研究顯示，規律運動可降低約10%心血管風險。

第3、經常熬夜，每日睡眠不足6小時，將提升1.2到1.5倍的心血管疾病風險。第4、吸菸，會促進動脈硬化與血栓形成，是心肌梗塞的重要誘因。

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林偉隆提醒，國民健康署提供成人預防保健服務，涵蓋BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂與尿酸等心血管相關檢測，有助提早發現異常、改善生活方式；此外也有提供免費癌症篩檢補助，建議民眾若符合條件者可至衛生所或醫療院所安排檢查。

林偉隆指出，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸急促等症狀，務必及時就醫，同時從改善飲食、規律運動與壓力管理做起，並配合定期檢查，才能有效防堵心血管疾病風險，守護自身健康不留遺憾。（編輯：龍柏安）1140704

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