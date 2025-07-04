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墨西哥前拳王遭美國移民局逮捕 面臨驅逐出境

2025/7/4 11:20
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國國土安全部今天表示，墨西哥拳擊手小查維斯（Julio Cesar Chavez Jr.）已被美國移民官員逮捕，面臨被驅逐出境的結果。

法新社報導，小查維斯是前世界拳王，也是傳奇墨西哥拳擊手查維斯（Julio Cesar Chavez）之子。國土安全部透過聲明表示，在當局認定他非法滯留美國後，他昨天在洛杉磯被移民暨海關執法局（ICE）官員逮捕。

負責監督移民暨海關執法局的國土安全部表示，現年39歲的小查維斯「因參與組織犯罪及非法販運武器、彈藥和爆裂物，在墨西哥有一項具效力的逮捕令」。

墨西哥公共檢察官辦公室今天晚間發布聲明指出，小查維斯2023年就因「組織犯罪與武器走私」被墨國通緝。聲明還說，美方通知墨國，遣返程序已經啟動。

國土安全部指出，小查維斯據信與西納羅亞（Sinaloa）販毒集團有瓜葛。西納羅亞集團是美國政府認定為恐怖組織的墨西哥6大毒品集團之一。

數天前，小查維斯才在加州安那罕（Anaheim）本田中心（Honda Center）體育館一場座無虛席的次重量級拳賽中，慘敗給YouTube網紅出身的拳擊手保羅（Jake Paul）。

小查維斯的律師高德斯坦（Michael A. Goldstein）向「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）表示，小查維斯「在寓所外被25名甚至更多的移民暨海關執法局和其他執法人員拘留」。

高德斯坦說：「他們封鎖整條街道，將他帶走，家人對他的下落一無所知。」

他還說：「目前的指控非常離譜，看起來只是想製造頭條，恐嚇社區民眾。」

國土安全部則表示，小查維斯2023年以旅遊簽證合法入境美國，效期到2024年2月。

國土安全部指出，小查維斯2024年4月以和美國公民結婚為由，申請美國永久居留權，他的結婚對象「與西納羅亞集團有關係」，過去曾與集團首腦「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）之子交往。

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國土安全部還說，除了墨國的逮捕令外，小查維斯在美國也有前科，包括2024年在洛杉磯因武器相關罪名被定罪。

根據聲明，美國國籍暨移民局（US Citizenship and Immigration Services）已告知移民暨海關執法局，小查維斯構成「重大公共安全威脅」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140704

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