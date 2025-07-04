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勞團指政府黑箱協商美國關稅 若遭犧牲將包圍政院

2025/7/4 11:41
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）美國關稅大限即將到期，勞工團體今天表示，關稅海嘯將衝擊幾十萬勞工及家庭，但政府至今依舊堅持「黑箱協商」，勞工絕不接受「喪葬補助」，若工作權遭犧牲將動員包圍行政院。

美國總統川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率，而美國高額對等關稅90天暫緩期將於7月9日屆滿。

勞工團體「台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟」6月17日集結成立，認為政府至今仍未與勞團有過任何一場座談，要求參與協商，否則將上街抗爭，今天再度發布新聞稿批評政府至今依舊堅持「黑箱協商」，這段期間更拒絕與勞工團體進行任何實質溝通與具體討論。

勞關盟表示，距離美國關稅協商大限的寬限期9日僅剩不到一週時間，但行政院日前除透過新聞稿，籠統宣稱「談判至今取得建設性進展」，行政院秘書長龔明鑫則是粉飾太平大喊，子彈在台灣這邊，只要做好該做的事情，不管在什麼變局下，台灣仍舊可以創造很好的機會。

勞關盟說，政府宣稱同時卻絕口不提各研究機構、專家學者評估最後對美出口關稅仍可能落在至少15%至20%，以及是否將以大幅降低美國對台進口關稅等「讓步」對台灣勞工工作權所造成的衝擊，目前的立場與態度，讓可能受關稅談判結果衝擊勞工感到極為憤怒與不滿，更高度懷疑政府私下可能早已做出出賣勞工的談判策略。

勞關盟指出，目前全台各地已有超過百家工會支持、加入「勞關盟」，一旦勞工發現台灣政府打算放任讓勞工的工作權在關稅協商過程中，淪為交換籌碼與犧牲品，絕對會發動大規模動員全台灣各地的勞工包圍行政院，並不排除集體行進至行政院內，要求與行政院長卓榮泰面對面對話、給勞工一個說法。

勞關盟表示，幾十萬受到關稅海嘯衝擊的勞工與其家庭，真正最關切、需要的是確保勞工的「工作權」，絕對不是如政府過去幾個月只透過勞動部不斷重複所謂「強化勞工職能培訓」、「協助失業勞工重返就業市場」，把重點放在勞工工作權死去後的「喪葬補助」。

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勞關盟強調，工作權對勞工而言，是勞工與其家庭得以生活下去最關鍵、最不容妥協的底線，絕不接受政府在黑箱協商談判中，自身的工作權就這樣不明不白被賣掉。

勞關盟也敬告政府，絕不接受政府在完全未與勞工進行任何溝通與討論下，作出嚴重損害本國產業勞工的談判結果，也堅決反對以勞工工作權喪失為前提所擬定的各項「喪葬補助」方案，政府必須做出讓台灣勞工都能在「原產業繼續工作」的實質承諾與配套措施，而不是搞出呼嚨協助轉職的欺騙方案。（編輯：管中維）1140704

#勞工
#行政院
#勞動部
#對等關稅
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