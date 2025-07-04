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台積電平盤震盪 台股翻黑盤中跌逾130點

2025/7/4 11:11
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（中央社記者江明晏台北4日電）關稅談判結果出爐在即，台股今天開高震盪，早盤漲逾百點後翻黑，盤中下探22576.67點，跌136點，暫時守住5日線，台積電平盤附近震盪，鴻海下跌逾1.5%，聯發科漲近2%，AI概念股漲跌互見，重電、鋼鐵族群疲軟。

美國高額對等關稅90天暫緩期將於9日屆滿，美國總統川普（Donald Trump）表示，可能最快4日開始向尚未和美國達成貿易協議的國家寄出信件，告知他們所需支付的關稅稅率。

台股今天早盤漲逾百點，上攻至22842.75點附近，隨後翻黑，下跌136點，至22576.67點，暫守5日線。

至10時35分，加權指數下跌78.38點，至22634.59點，跌幅0.35%，電子股跌0.2%、金融股下跌0.41%，櫃買指數跌0.95%。

觀察權值股，台積電盤中回到平盤，至1090元，聯發科漲近2%，至1295元，鴻海下跌逾1.5%，至161.5元。

AI概念股今天漲跌互見，散熱股奇鋐維持紅盤，華碩、緯創走跌，廣達漲近1%。PCB族群中，尖點反彈近4%，金像電漲逾3%。

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重電概念股今天走勢疲軟，士電、中興電、華城均下跌約2%，電線電纜族群華新、華榮、大亞也下跌逾2%。

鋼鐵族群同步下挫，世紀鋼跌停，豐興、燁興、新光鋼、新鋼、大成鋼下跌約2至3%。航運族群疲弱，慧洋-KY、萬海下跌逾2%。（編輯：林家嫻）1140704

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