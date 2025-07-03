利吉地質公園添600萬元設施 莊瑞雄陳瑩盼如期完工

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）民進黨立委莊瑞雄、陳瑩今天在村民及相關單位陪同下，勘查利吉惡地地質公園，目前增設經費600萬停車場、槌球場等設施，完工後也將配合部落導覽遊程，強化服務機能，2立委盼如期完工。

莊瑞雄、陳瑩今天在數十名利吉村民邀請下勘查惡地地質公園，觀光署花東縱谷國家風景區管理處相關人員陪同參加。

莊瑞雄與陳瑩表示，利吉惡地公園為台東重要的地質景觀資產，周邊緊鄰小黃山觀景台、利吉天主堂與巨石高台等觀光名勝，因此，近年來吸引不少民眾與遊客前來，但有些設施必須改善。

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兩人向中央爭取新台幣600萬元，增設停車場、多功能槌球場、綠地廣場、人行步道與擋土牆動線，以及景觀植栽綠美化等工程，工期約4個月，這些配套設施完工後，未來也將配合部落導覽遊程，強化服務機能，希望施工單位如期完成。

莊瑞雄表示，台東利吉惡地公園，中央與地方都非常重視，行政院長卓榮泰於民國113年10月視察利吉惡地地質公園時，就承諾會再投入2000萬元進行步道與無障礙空間修繕，由此可見中央政府對台東觀光發展的重視。（編輯：陳仁華）1140703