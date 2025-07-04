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無人機進入農村 解決高齡化又省時

2025/7/4 11:34（7/4 11:46 更新）
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台東縱谷農田使用無人機施肥和灑藥逐漸普遍，1分地只要5至10分鐘，一方面省時省錢，也可以取代老化、不足的人力。中央社記者盧太城台東攝 114年7月4日
台東縱谷農田使用無人機施肥和灑藥逐漸普遍，1分地只要5至10分鐘，一方面省時省錢，也可以取代老化、不足的人力。中央社記者盧太城台東攝 114年7月4日
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縱谷農田近年來逐漸普遍使用無人機進行施肥和灑藥，1分地只要5至10分鐘，不僅有效解決農村人力短缺與高齡化問題，也讓老農省時又省錢。

近日一期稻陸續完成收割，秧苗也已開播，台東縱谷秧苗場近來常見無人機盤旋灑藥；除了秧苗場外，長得密密麻麻的鳳梨田，也仰賴無人機從空中噴藥。

鹿野鄉永安村83歲陳姓農婦今天上午透過農會，請來年輕的無人機師傅林柏勳協助鳳梨田噴農藥。她說，很好奇「直升機（無人機）也會噴藥，想見識看看」，另ㄧ方面，自己年紀大了，加上鳳梨田密密麻麻，若背藥桶進入噴藥很辛苦，可能整個上午也噴不完，現在也難找到工人。

陳婦說，2分地的鳳梨田請無人機噴藥，從準備到完成不用半小時，費用新台幣400元；若用人工，要超過半天，工資2000元，「還是無人機方便，打一通電話就可以了」。

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林柏勳表示，原本在外縣市工作，看到農村都是長者在耕作，相當辛苦，尤其是吃力的噴藥、施肥，於是返鄉買了1台無人機，開始當科技農民。一般農地1分地噴藥、施肥只要5分鐘就能完成，現在老農都可以接受無人機作業。

台東縣政府農業處表示，台東縱谷鹿野、關山、池上的水稻面積廣大，幾年前秧苗場出現秋行軍蟲時，農民開始引進無人機噴藥，最近縱谷年輕人組成「質保機隊」協助農民無人機噴藥施肥，一方面省時省錢，也有效補足農村高齡與人力不足問題。（編輯：黃世雅）1140704

#關山
#無人機
#農業處
#高齡化
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