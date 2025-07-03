高雄旗美等遭劃無人機禁航區 放寬無須逐次申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄旗山、美濃等地遭軍方劃為無人機禁航空域，農民噴藥作業遭限縮惹議。民進黨立委邱議瑩今邀相關單位協調，海軍允諾，有無人機作業需求可一次性送審同意，無須逐次申請。

針對旗山、美濃等地空域劃設疑慮，邱議瑩今天邀相關單位召開協調會，由海軍、民航局、高雄市政府、屏東縣政府、植保機協會與相關學術單位共同參與。

邱議瑩會後發布新聞稿表示，今天協調會達成2項共識，一是若單位如農業用無人機或實踐大學訓練場域有無人機作業需求，可一次性送交地方政府函送海軍及民航局審查同意，無須逐次申請，以尋求兼顧飛航安全與便民措施。

第二是海軍將設立專責窗口，負責與農噴業者對接協調作業。邱議瑩表示，國防安全與農民生計不是對立，而應平衡兼顧。她並感謝各單位迅速回應，表示將持續監督後續執行成效，確保地方需求獲得合理保障。

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高雄市農業局此前說明，軍方劃定旗美地區為紅色禁航區，造成無人機代噴農藥作業受限，部分需進行病蟲害防治的農作物恐受影響。

農業局並表示，此次公告的禁航高度400英呎（約122公尺），此高度限制與實際農業無人機代噴飛行作業高度（在作物上方1.5至4公尺間）相距尚遠，干擾風險甚低。（編輯：李淑華）1140703