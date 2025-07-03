凱特布蘭琪驚喜客串「魷魚3」 導演否認拍美國版

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）韓國影集「魷魚遊戲3」迎來最終對決，耗時4年劇集劃句點，觀眾褒貶不一；導演黃東赫片尾找來好萊塢女星凱特布蘭琪客串，不少觀眾猜測可能推出美國版，但黃東赫否認。

韓國演員李政宰與李炳憲在「魷魚遊戲3」展開最終對決，劇中李政宰下定決心要復仇，誓死推翻遊戲負責人李炳憲。黃東赫點出，第3季就是2人在「人性」問題互相拉扯，劇中最深刻一幕是李炳憲問李政宰：「你還相信人性嗎？」

日前李政宰接受台灣媒體聯訪，他坦言，還是相信人性，「這並不只是單純關於我們是否相信人性，而是人們是否能更好地溝通，是否能夠在這個社會裡快樂地共存。」

對於「魷魚遊戲3」劇本，李政宰日前接受美國雜誌「Entertainment Weekly」專訪，坦言看完劇本後當場僵掉，「我完全沒有想到會是那樣的結局，我身為一直以來『魷魚遊戲』系列劇裡的參演者，就連我都感到很衝擊。」最後李政宰想對陪伴自己這麼久的角色成奇勳說：「趕快去找你女兒！」

透過 Google News 追蹤中央社

韓國影帝李炳憲在「魷魚遊戲3」演出遊戲負責人（Front Man），日前他接受台灣媒體線上聯訪時分析表示，在本季一直想摧毀李政宰的信念，「不斷觀察、試圖讓他動搖，但其實他心裡有那麼一點點『我當初辦不到的事，你竟然還能堅持』，那種自卑感或嫉妒心也一直存在」。

「魷魚遊戲3」的最後一幕，黃東赫找來好萊塢女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）客串，她雖短短幾句台詞，但氣場超強，這也讓觀眾猜測「魷魚遊戲」很可能推出美國版，不過這件事已經被黃東赫否認。（編輯：吳素柔）1140703