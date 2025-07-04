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新台幣升勢冠居亞幣 日圓匯價再探底逼近1：5夢幻價位

2025/7/4 12:01（7/4 12:14 更新）
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圖為日圓與新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
圖為日圓與新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）新台幣升值氣焰高漲，7月以來的升值幅度將其他亞幣狠狠甩在後頭，讓有意出國旅遊的民眾迎來換匯好時機。根據台銀最新牌告匯價，日圓現鈔價最低觸及0.2025，進逼1：5的夢幻價位，韓元則最低見到0.02324，雙雙改寫波段新低。

截至昨天為止，7月不過短短3個交易日，新台幣已經累計狂飆1.074元或3.73%，升幅遠高於主要亞幣，不僅讓哈日族喜迎換匯甜甜價，近年國人赴韓旅遊普遍，韓元在亞幣當中反向貶值，此時也成為換匯好時機。

新台幣匯率因美元偏弱整理、熱錢湧入、出口商拋匯等因素齊備，展開猛烈升勢，匯價已經正式跨越29元整數大關，挺進28元。

時值暑假旅遊旺季，新台幣又穩坐最強亞幣寶座，讓國人不論換日圓、換韓元，都迎來超甜價位。

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根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低觸及0.2025，與今年4月22日的高點0.2351相比，才兩個多月時間，同樣新台幣5萬元旅費，可多換得3.4萬日圓，省荷包相當有感。

韓元雖然在總統大選落幕後，展開一波升值行情，但近日走勢偏弱，在主要亞幣當中獨自憔悴，也令新台幣兌換韓元價格出現甜甜價。（編輯：林淑媛）1140704

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