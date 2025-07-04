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2027台海風險 中國學者撰文：刻意炒作的陰謀

2025/7/4 12:26
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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）對於2027年可能出現台海風險，中國社會科學院台灣研究所副研究員鄭育禮撰文指出，這是被刻意炒作的陰謀論，並且有三重政治盤算，包含軍售牟利、美國政壇的預算工具與選舉槓桿，以及政治操弄。

中國社會科學院台灣研究所微信公眾號「台灣研究」今天發布鄭育禮的文章「台海『2027風險』敘事的幕後推手大起底」。文章認為，美台炒作台海風險，近期相關論調再度升溫，使其成為操縱民意與引導輿論的工具。

他分析，2027風險論調有三重政治盤算。第一是輿論操控與軍售牟利的雙重圖謀。從美方角度看，「2027風險」可試圖將台海問題由「中國內政」轉為「區域安全危機」，以便製造出一種緊迫威脅，合理化美方其在印太的軍事存在；另一方面，這也是一場名為風險的軍火生意。對台灣政府而言，通過「2027風險」，也能迫使台灣社會與立法機構在緊迫風險下，接受更高價、更頻繁的軍售案。

第二是美國政壇的預算工具與選舉槓桿。鄭育禮表示，選擇在2025年渲染「2027風險」並非偶然，而是與美國當前的預算週期與選舉節奏密切相關。在此背景下炒作「中國威脅」與「台灣問題」，正是為巨額國防預算謀求正當性的政治操作。甚至也已經是美國政治人物的慣常操作，「2024年實際上也有過類似炒作」。

他說，同時，2027年是美國此屆國會任期終點，一些政治人物也可借助此議題打響對中強硬姿態，借助「2027風險」用以施壓對台軍售、博取支持。同時拉高對中強硬議題熱度，為2026年美國中期選舉爭取選票、凝聚支持、贏得政治加分。

第三是台灣政府的政治操弄與輿情掩護。鄭育禮表示，台灣政府借助兵推製造輿論聲勢，本身就是抹黑大陸、打造「民主對抗威權」敘事的政治操弄，炒作「2027風險」也是煽動台灣民粹，向美示好，謀求執政正當性的政治算計。

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他分析，台灣政府一方面試圖將民進黨「防衛韌性」操作合理化、正當化，意在撫平民意的反對聲量。另一方面，2027年的時間點精準對衝2026縣市長選舉輿情風險，試圖避免因為執政惹怒民意反彈，同時預留2027再度炒作「大陸威脅論」煽動民意，謀求連任。

鄭育禮最後指出，「2027風險」並非出於情報機關的系統評估，更非對台海現實的準確研判，而是一場輿論戰術與政治交易的結合產物，並且認為這無助於台海和平穩定。（編輯：朱建陵）1140704

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