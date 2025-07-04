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WTT美國大滿貫 李昱諄、鄭先知過女單資格賽首輪

2025/7/4 12:08（7/4 12:42 更新）
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台灣女子桌球好手李昱諄，力拚WTT美國大滿貫賽女單會內賽資格。（中央社檔案照片）
台灣女子桌球好手李昱諄，力拚WTT美國大滿貫賽女單會內賽資格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北4日電）WTT美國大滿貫賽今天進行男、女單打會外賽事，台灣女單好手李昱諄、鄭先知都順利闖過首輪，至於劉馨尹和男單的黃彥誠則不幸遭淘汰。

世界桌球大聯盟（WTT）系列賽等級中，大滿貫（SMASH）賽事是僅次於年終賽以外的最高等級比賽，今年共4場大滿貫賽；這場美國大滿貫賽總獎金高達155萬美元（約4510萬台幣）。

依照賽事規定，大滿貫賽事單打依照排名直接晉級會內賽有50人，資格賽名額8名、主辦單位外卡4名、WTT提名2名，共計64籤。

這場比賽台灣男單從資格賽打起的有黃彥誠和廖振珽，女單則有李昱諄、鄭先知、劉馨尹。

其中李昱諄在資格賽首輪以2比11、11比5、11比7、11比7逆轉擊敗義大利的維瓦雷利（Debora Vivarelli），而鄭先知則是以11比5、4比11、12比14、11比5、11比3擊敗新加坡19歲小將林茜。

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至於男單資格賽較為可惜，先出場的黃彥誠，以2比3不敵持外卡參賽的比利時選手拉森福斯（Adrien Rassenfosse），而廖振珽預計明天凌晨才會出賽；根據資格賽籤表，必須要贏3場才能晉級會內賽。

WTT美國大滿貫賽台灣直接晉級會內賽的有男單林昀儒、高承睿、馮翊新；女單則是鄭怡靜、黃怡樺、簡彤娟。另外男雙則派出林昀儒、高承睿、女雙鄭怡靜、李昱諄、混雙林昀儒、鄭怡靜。（編輯：龍柏安）1140704

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