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烏克蘭F-16飛官對抗俄空襲殉職 凸顯防空系統窘境

2025/7/4 11:30（7/4 12:01 更新）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭高階指揮官今天指出，一名經驗豐富的烏克蘭F-16戰機飛行員在對抗俄羅斯無人機作戰中喪生，凸顯若無法取得關鍵新防空系統，基輔愈來愈可能採取高風險的戰術。

路透社報導，近幾週來，俄羅斯增強對烏克蘭城市空襲，造成數十人死亡，烏克蘭官員表示若盟友不加速供應關鍵彈藥，這種情況將會惡化。

美國國防部表示，將暫停供應烏克蘭防衛城市所需的部分武器數天後，烏克蘭西部空軍司令部副司令札哈丘克（Oleh Zakharchuk）發出這樣的警告。

這名殉職飛行員烏斯季緬科（Maksym Ustymenko）葬禮於基輔舉行，札哈丘克在葬禮上表示：「大家必須明白，武器永遠不夠用。如果我們無法使用飛彈，是因為我們沒有收到，之後情況將變得很艱難。」

俄羅斯6月29日發動大規模空襲，出動數以百架無人機和飛彈，烏斯季緬科成功擊落7架俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機，之後遭擊殉職。

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美國國防部決定暫停供應烏克蘭武器，表示這項決定是為了保護美國庫存，包括暫停供應烏克蘭在戰場上抵禦俄軍推進所需的精準彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，他希望明天或未來數天與美國總統川普談論這項決定。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140704

#F-16戰機
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