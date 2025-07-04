與德國外長見記者 王毅：稀土不應成為中歐之間問題

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）中國外交部長王毅當地時間3日在柏林與德國外交部長瓦德福共同會見記者時表示，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題，只要遵守規定及程序，歐洲企業的正常需求將得到保障，中方還為歐洲企業設立快速通道。

王毅6月30日至7月6日訪問歐盟總部、德國及法國。據中國外交部今天發布的消息，王毅在柏林當地時間3日與德國外長瓦德福（Johann Wadephul）共同會見記者時，就稀土出口管制議題作出回應。

王毅表示，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。只要遵守出口管制規定並履行必要程序，歐洲企業的正常需求將得到保障，中方主管部門還為歐洲企業設立快速通道。王毅認為，有人故意在中歐之間炒作此事，是別有用心。

王毅重申，中方的政策符合國際慣例，對軍民兩用物項實施必要管制是各國行使主權，也是應盡國際義務。

另外，針對烏克蘭情勢，王毅表示，中方堅持勸和促談，不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控兩用物項，包括無人機出口。

王毅表示，儘管當前當事方立場仍有較大分歧，但談起來總比打下去好。中方樂見各方都為此發揮建設性作用，推動達成全面、持久並有約束力的和平協議，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

據中國外交部公布的消息，王毅在3日與瓦德福在柏林舉行第8輪中德外交與安全戰略對話。王毅說，今年是中歐建交50週年，中德全方位戰略夥伴關係也開啟新的10年。中德關係始終保持穩定發展，最重要的經驗是秉持相互尊重、求同存異、合作共贏的相處之道。希望德方像當年中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現國家完全統一作出的努力，恪守一個中國原則。

據中方消息，瓦德福表示，當今時代充滿危機挑戰，德中保持密切溝通協作十分重要。期待與中方密切交流交往，繼續加強雙邊合作。德國政府堅定奉行一個中國政策。

雙方還就烏克蘭情勢、伊朗核問題、中東局勢和多邊戰略協作等深入交換看法，一致同意繼續密切溝通協調。

王毅在會後與瓦德福共同會見記者時表示，作為世界第二、第三大經濟體，中德應深化合作，籌備好下階段高層交往，中方歡迎德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）年內訪中，並就盡快舉行第8輪中德政府磋商達成共識。

據德國外交部在X平台上發布的消息指出，面對面的對話仍是德中之間的關鍵點，瓦德福與王毅舉行戰略對話，儘管存在分歧，但德中兩國仍是重要的合作夥伴。德國外交部提到，「和平與安全是普世利益。台灣海峽局勢的任何變化都必須是雙方同意的。台海局勢的升級也會對我們歐洲帶來後果」。

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德國外交部也表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭危及歐洲的穩定與安全。中國可以更果斷地利用自己的影響力結束這場戰爭。

另外，就經貿問題，德國外交部表示，中國與德國有密切的經濟關係，公平競爭非常重要。正是國際貿易秩序使中國如此成功。扭曲市場的行為會損害所有人。在歐洲，德國將努力降低明顯的風險。（編輯：陳鎧妤）1140704