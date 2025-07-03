歐盟籲中國終止稀土限制 警告中企勿助俄侵烏

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交事務首長今天敦促中國外交部長終止對稀土出口限制，同時警告中國企業支援俄羅斯侵略烏克蘭，對歐洲安全構成嚴重威脅。

路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與中國外長王毅在布魯塞爾見面後，歐盟發布了上述聲明。

歐盟指出，卡拉斯「要求中國結束其限制稀土出口等扭曲做法，這讓歐洲企業蒙受重大風險，並危及全球供應鏈的可靠性」。

在貿易方面，卡拉斯呼籲「採取具體解決方案，重新平衡經濟關係、創造公平競爭環境，以及改善市場准入的對等性」。

此外，她也強調，「中國企業支持俄羅斯非法戰爭，對歐洲安全造成嚴重威脅」。

中國稱並未替俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供軍事支持，不過歐洲官員表示，中國企業為俄羅斯在烏克蘭使用的無人機及其他武器提供許多關鍵零組件。

卡拉斯呼籲中國「立即停止對俄羅斯軍工業複合體一切物質支援」，並支持「全面性無條件停火」，以及「烏克蘭公正和持久和平」。

今天的討論為歐盟和中國領導人本月稍後的高峰會奠立基礎。

王毅今天稍早也與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）會面，作為這次峰會準備工作的一環。

歐盟官員曾表示，他們將利用卡拉斯與王毅這次會談，敦促中國發揮其作為伊朗主要石油買家的影響力，向德黑蘭施壓，促使其就核計畫達成協議，並緩和中東衝突局面。

歐盟聲明未說明上述努力是否收到成效。

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不過聲明指出，卡拉斯與王毅「一致認為禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty）作為全球核不擴散機制的重要性」。

柯斯塔和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於本月24、25日訪問中國，與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140703