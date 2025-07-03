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前麻豆鎮長之子回饋家鄉 捐10萬美元設急難救助金

2025/7/3 18:01（7/3 18:16 更新）
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得泰國際醫療集團總裁呂聯宗（左）3日捐贈10萬美元給台南市麻豆區公所做為急難救助金之用，由區長楊政舉（右）代表受贈，市長黃偉哲（中）也到場見證。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月3日
得泰國際醫療集團總裁呂聯宗（左）3日捐贈10萬美元給台南市麻豆區公所做為急難救助金之用，由區長楊政舉（右）代表受贈，市長黃偉哲（中）也到場見證。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）出身台南市麻豆區的得泰國際醫療集團總裁呂聯宗，以曾任麻豆鎮長的父親呂廷復之名設立急難救助基金，今天捐贈10萬美元給麻豆區公所，將用於幫助遭遇突發事故或困頓民眾。

捐贈儀式下午在台南市政府永華市政中心舉行，由麻豆區長楊政舉代表受贈，台南市長黃偉哲出席見證，感謝呂聯宗對鄉里長年無私付出與深厚情感。

黃偉哲致詞表示，急難救助是社會福利體系中不可或缺一環，許多家庭在面對突如其來意外時，若能即時獲得協助，將能減少生活衝擊，但公部門資源有限，尤其南市近期受到中央減少一般性補助款影響，民間力量的投入以及善的延續顯得尤為重要。

黃偉哲說，感謝呂聯宗及家族心繫鄉里、積極回饋，展現企業家高度社會責任與良善典範，期盼善的延續能帶動更多善心人士響應，見證台南是個有愛的城市。

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楊政舉表示，呂聯宗為麻豆子弟，現為得泰國際醫療集團總裁，長年致力於慈善與教育事業，挹注資源協助弱勢學子翻轉人生，此次捐贈10萬美元（約新台幣289萬元）以其父親呂廷復（前麻豆鎮長）之名設立急難救助基金，延續父輩關懷地方精神。

楊政舉指出，區公所將依據社會救助相關法規設立專戶，並審核個案、撥付款項，確保善款公平、公正使用，讓真正有需要的民眾能及時獲得援助。（編輯：謝雅竹）1140703

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