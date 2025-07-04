台大醫院新任院長 肺癌權威余忠仁接棒

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）國內醫學界龍頭台大醫院總院長換人，現任院長吳明賢將轉任台大醫學院院長。肺癌權威、新竹台大分院院長余忠仁今天證實接掌總院長，新人事案預計於8月1日正式生效。

余忠仁畢業於台大醫學院醫學系，取得台大醫學院臨床醫學研究所博士、台灣大學管理學院管理碩士專班（EMBA）等學位，過去曾擔任台大醫院副院長、內科部主任及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長，學經歷相當完整。

余忠仁今天透過院方代轉文字簡訊表示：「感謝大家的關心，本人很榮幸承接此重責大任。台大醫院經由歷任院長的錘鍊，持續創新與追求卓越，尤其在吳明賢院長帶領下，近幾年多項成就開花結果。」

余忠仁說，個人接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任，促進跨領域合作，加強與國際連結，提升台大國際聲譽，朝向世界一流的大學醫院努力。

此外，余忠仁還提到，對於近日的性平事件，將加強內部教育，透明程序，維護良好幸福的職場環境。

在他的學長、台灣大學醫學院附設醫院內科部主治醫師楊偉勛眼中，余忠仁為人誠懇、做事認真，是個非常正派且四平八穩的人，如今接任總院長，他相當看好。

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總統賴清德日前出席台大醫院130週年院慶音樂會時透露，吳明賢將轉任台大醫學院院長。賴總統提出「健康台灣」願景，將2030年台灣癌症死亡率降低1/3列為目標，目前肺癌高居國人癌症死因之首，接棒者余忠仁正是肺癌權威。

余忠仁成功帶領新竹台大分院升格為醫學中心，當時他發下豪語，要讓台大新竹分院成為國家級醫學與轉譯研究中心，成為醫學與生技人才訓練的重要中心，並以「醫學中心」的面貌成為生根在新竹的台大醫院，邁向卓越。（編輯：管中維）1140704