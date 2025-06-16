吳明賢：醫療人力問題需制度改革 應以病人為中心

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（中央社記者曾以寧台北16日電）台大醫院迎130週年，院長吳明賢說，百工百業都在缺人，醫療人力問題需制度改革，應以病人為中心設計，而非以次專科考量。期許台大持續培養醫事人才，為台灣醫療打基礎。

台大醫院前身「大日本台灣病院」自1895年創立，今年迎來130週年，舉辦系列院慶活動，並在今天舉辦記者會。吳明賢指出，過去其實台灣醫療體系能獲得全世界肯定，上游的人才培養及在制度面的改善，扮演很重要的角色。

對於醫療人才，吳明賢會前接受媒體聯訪說明，目前各地分院在人才招募上可能在部分地方會有一些問題，但是總院到目前，人力上還是相當理想，過去幾年間總院的人力也一直相對穩定。

不過吳明賢也指出，社會整體大環境一直在改變，人口結構也在改變，不只是醫療的人力會欠缺，全世界百工百業都在缺人。

他認為，制度上還有一些改善的空間，以腦中風為例，過去這種患者不只是只有神經內科在看，心血管內科也樂意承擔，甚至在心臟取栓術也有很好經驗。

吳明賢指出，專業設計本來是要提高品質，可是當人力不足時，卻會讓自己陷於困境，反而因神經內科人力較心血管內科少，導致年輕醫師覺得自己每天都在值班。過去急診則是由內外科醫師負責，因此自己會開玩笑說這是「有企圖心」，但現在急診專科化以後，反而變成「無企圖心」。

吳明賢強調，醫療人才有限，要創造比較合理的制度，應回歸醫療本質，以病人為中心做設計，而不是以次專科考量。且這樣的反思在全世界也都有。

吳明賢指出，台大醫院能存在130年，並不是任何一任院長的功勞，而是一棒接一棒進行改革或創新，在人才、制度以及文化上面有特殊優異的地方，才能永續經營。

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對於他認為，AI發展可以減少人力需求但無法取代人力，在醫療上頂多是自動駕駛概念，但也有倫理問題。「AI可以變成很好的助理，可以解決人力欠缺問題，卻無法取代人力。」

吳明賢表示，台大醫院作為服務、教學、研究的醫院，不會滿足現狀，「因為醫療是不確定的科學，還有很多可以改善的空間」，期許持續培養優秀醫事人才，為台灣醫療體系打下基礎。（編輯：張銘坤）1140616