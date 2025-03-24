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高雄義大醫院升格醫學中心 加薪留住員工

2025/3/24 15:20（3/24 16:01 更新）
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義大醫院24日舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動，院長杜元坤表示，為了留住員工，義大醫院從年初至今，調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，共加薪4次。（高雄義大醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
義大醫院24日舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動，院長杜元坤表示，為了留住員工，義大醫院從年初至今，調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，共加薪4次。（高雄義大醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄義大醫院今天舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動，院長杜元坤出席表示，為留住員工，從年初至今共加薪4次；此外，醫院也導入AI智慧醫療等接受挑戰。

義大醫院今天舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝活動，杜元坤及義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌等人出席。院方並準備「健康闖關、癌症篩檢、醫療衛教、醫師開講」 等活動，邀民眾參與。

杜元坤說，由於人口老化及少子化，台灣醫療從蓬勃發展到人力缺乏，為此醫院導入AI智慧醫療減少工作，醫學中心的擔子很重，不能開心太久。杜元坤也感謝義大醫院附近的高醫岡山醫院及高雄秀傳紀念醫院成立，讓病患選擇變多。

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杜元坤表示，因為市場增加需要，更看見醫護人員重要性，為了留住員工，義大醫院從年初至今，調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，共加薪4次。

杜元坤也強調，AI醫療取代不了人的溫度，院內不少員工從單身到結婚生子，甚至當了阿嬤，希望員工不要離職，一起陪醫院邁入下個20年。（編輯：郭諭儒）1140324

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