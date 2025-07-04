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民眾黨提案要求吳釗燮請辭下台 立院逕付二讀交協商

2025/7/4 12:47（7/4 13:05 更新）
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外界關注立法院會是否通過新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例。民眾黨立法院黨團3日徹夜守在議場前，4日一早成為首個遞案的黨團。圖為民眾黨立委進入議場後迅速貼上黨團訴求標語。中央社記者徐肇昌攝 114年7月4日
外界關注立法院會是否通過新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例。民眾黨立法院黨團3日徹夜守在議場前，4日一早成為首個遞案的黨團。圖為民眾黨立委進入議場後迅速貼上黨團訴求標語。中央社記者徐肇昌攝 114年7月4日
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（中央社記者郭建伸台北4日電）民眾黨團今天提案指出，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，重大打擊國安，顯已不適任，建請立法院決議要求吳釗燮請辭下台。院會表決處理時，藍白以人數優勢下通過，提案逕付二讀並交付協商。

為搶先遞交4日立法院會議程，民眾黨團昨天中午派員在議場門口輪值，並駐守一整晚，外界原預料4100億特別條例今天將上演表決大戰，不過根據民眾黨團遞交議程，4100億特別條例列在第15案。國民黨團書記長王鴻薇表示，原訂今天院會處理特別條例，但在野黨團達成共識，待台美關稅協商塵埃落定後，聽取各產業所受的衝擊再處理。

院會進入討論事項前，朝野先進行議事溝通，最終敲定今天院會僅處理議程前4案。其中，前3案都為民眾黨團所提決議，分別為要求行政院長進行打詐專案報告、要求吳釗燮請辭下台、要求行政院盡速送交國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單。

朝野交鋒點在於要求吳釗燮請辭一案，民眾黨團提案指出，有鑑於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，吳釗燮心腹機要何仁傑，因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全與外交造成重大打擊，嚴重傷害國家利益，連外交部部長林佳龍都坦言傷害甚大。

民眾黨團提案指出，吳釗燮迄今神隱，更罔顧國家安全會議組織法第8條，有關國家安全會議應受立法院監督規定，一再拒絕立法院院司法及法制委員會邀請列席相關會議，自認太上皇，迴避國會監督，破壞憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長；建請院會作成決議，要求吳釗燮自行請辭下台，負起應有政治責任，以符合責任政治之基本原則。

院會討論時，民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨總是沒證據就指控對方是「中共同路人」，但民進黨拿納稅人的錢養共諜，吳釗燮的幕僚更被吸收，國安最大破口就在民進黨高層；立法院司法及法制委員會要求吳釗燮來報告，但都不肯來，把國會當塑膠，吳釗燮應認罪下台負責。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨一直講何仁傑和吳釗燮，但藍營幕僚林岳龍曾擔任多位國民黨立委助理，同樣涉共諜案，怎麼不見黃國昌要求朱立倫負責；副總統蕭美琴出訪捷克遭中國外交人員尾隨，民進黨團提案要求立法院決議譴責，但遭藍白封殺，要求在野黨講清楚。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨什麼都想扣紅帽，但蕭美琴的行程應該是機密，在野黨能取得嗎，就只有外交部、國安會能掌握，是否就是吳釗燮和總統府養的共諜跟中共裡應外合，才造成車禍危機。

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院會表決處理時，贊成60人、反對49人，藍白挾人數優勢順通過，要求吳釗燮請辭一案逕付二讀並交付黨團協商。

此外，民眾黨團也提案要求行政院長赴立院進行打詐專案報告、要求行政院盡速送交NCC委員提名名單，兩項提案朝野均無異議，都逕付二讀並送交協商。（編輯：張若瑤）1140704

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