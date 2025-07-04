朝野共識 7/8前立法院不處理4100億元特別條例

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院會今天開會，藍白以人數優勢，表決通過台灣民眾黨立法院黨團要求行政院長卓榮泰專案報告打詐執行成效等討論事項。攸關新台幣4100億元特別條例草案雖列入院會議程，但朝野黨團溝通後取得共識，4日、8日不處理此案。

立法院會上午處理討論事項議程時，藍白挾人數優勢表決通過民眾黨團提議內容，國民黨團的提議內容與民眾黨團提議相同，確定4日、8日立法院會的討論事項內容。

民眾黨團所提討論事項共15案，其中第1案到第3案分別是，建請立法院會作成決議「邀請行政院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」、「國家安全會議吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則」、「對行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責案，並要求行政院盡速將提名的國家通訊傳播委員會主任委員、副主任委員及委員名單送交立法院」。

討論事項第4案為民眾黨團擬具公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案、第5案為運動產業發展條例部分條文修正草案，而攸關4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，列為討論事項第15案。

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立法院會進入討論事項議案前，朝野黨團溝通並獲得共識，包括4日院會處理至討論事項第4案完畢後即休息，8日院會僅處理討論事項第5案不須協商議案，處理完畢後即散會。換言之，4日、8日的立法院不會處理4100億元特別條例草案。

此外，藍白主張4100億元特別條例應納入普發現金，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會，黨團書記長王鴻薇會後轉述表示，原訂本次院會處理，但美國與越南的關稅協商已經出爐，所以在野黨團達成共識，待台美關稅協商塵埃落定後，聽取各產業所受的衝擊，再來處理比較妥適。（編輯：萬淑彰）1140704

立法院4日舉行第11屆第3會期第19次會議，就民眾黨團提出的議案進行表決，朝野立委各自舉牌表達立場。中央社記者徐肇昌攝 114年7月4日