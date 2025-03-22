稅收超徵普發現金？財政部：應優先減債、留供因應重大政策

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提案修正預算法，不過財政部、主計總處對修法持保留態度，財政部指出，歲計賸餘應優先用於減少舉債，或是留供因應重大政策，以因應多變的國際局勢。

國民黨立委王鴻薇、林德福、賴士葆等人提案增訂「預算法」第81條之1，定出還稅於民法源。立法院財政委員會排定24日審查「預算法增訂第八十一條之一條文草案」等3案，財政部、主計總處書面報告今天出爐，但都持保留立場，並強調稅課收入優於預期，不等同財政賸餘。

主計總處書面報告指出， 稅收實徵數超過預算數屬於估計誤差，並非常態發生。

主計總處解釋，近5年中央政府稅課收入雖有4年實際數大於預估數，但109年度因營所稅、貨物稅縮減，導致實際徵收未如預期，而有低於預算數的情形。

主計總處接著表示，稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。

財政部也在報告中表示，歷年稅收優於預期，均優先減少舉借、還債及累積至歲計賸餘。

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而且稅課收入優於預期現行已有法制可循，考量近年國際經濟情勢快速變化，國內外經濟不確定性因素升高，財政部認為，政府需有足夠財政空間因應，因此歲計賸餘的運用方式，須兼顧財政穩健及國家長遠發展需求，建議優先用於減少舉債或留供因應重大政策，由權責機關視政事需求的優先順序，妥適規劃。

財政部補充說明，預算從編製、審議至執行完成，歷時近2年，加上近期國內外經濟環境變化顯著，造成估測值與實際值發生落差，但稅課收入優於預期，均是依法徵收，並非外界所稱的「超收」，這將讓民眾誤解為超過本應課稅的金額，而有「還稅於民」問題。（編輯：楊凱翔）1140322